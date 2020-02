Avec son agent aux commandes, Carmelo Anthony ne ferme pas la porte à un retour aux Knicks

Demain les Knicks de New York devraient officiellement annoncer que l’agent Leon Rose est leur nouveau président. Il va succéder à Steve Mills, licencié il y a quelques semaines, et pour Carmelo Anthony, représenté par Rose, c’est une très bonne nouvelle pour les Knicks.

« C’est un moment excitant pour les New York Knicks. C’est excitant. » Melo

Forcément comme les deux sont proches, on se dit qu’un retour de Melo aux Knicks n’a jamais été autant d’actualité. L’ailier est free agent cet été et Rose pourrait vouloir le faire revenir à New York pour avoir un rôle de mentor et contribuer à une équipe en reconstruction. Interrogé sur le sujet, Melo n’a pas fermé la porte, mais il n’ira pas à n’importe quelle condition.

« C’est difficile à dire parce que je ne sais pas quelle va être la situation. La chose la plus facile à dire c’est : ‘Son agent est là-bas il va revenir.’ Tant que je n’ai pas vu quel est le plan, je ne sais pas. Lui et moi nous discutions plusieurs fois par semaine, mais ce n’est même pas quelque chose dont nous parlons. Je pense que c’est encore un choc pour tout le monde. Quand l’intersaison viendra…il faut que je fasse attention, car là c’est du tampering. » Melo

Cette saison Melo montre à Portland qu’il a encore quelques beaux restes en attaque avec 15.5 points à 42.1% dont 36% à 3-pts, 6.4 rebonds et 1.5 passe en 32.7 minutes.

