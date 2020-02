Pau Gasol : « J’aimerais profiter d’une dernière saison »

Après une saison 2018-19 quasiment blanche, Pau Gasol ne jouera pas cette saison, pas remis de son opération au pied gauche en raison d’une fracture de fatigue. Le pivot a été coupé par les Blazers en début de saison, et il est au début de sa rééducation.

Pour l’instant l’objectif est de continuer sa carrière même si à bientôt 40 ans, il pense à la retraite.

« C’est une possibilité qui existe aussi, non seulement à cause de mes problèmes de santé mais parce que je vais avoir 40 ans, ce qui commence à peser. Je comprends que tôt ou tard, que ce soit cet été, la saison prochaine ou une autre, la retraite est inévitable. J’espère que ce n’est pas déjà le cas : que mon pied va récupérer et me permette de jouer un peu plus. Nous verrons combien de plus, j’aimerais profiter d’une dernière saison. » Gasol