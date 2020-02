Rudy Gobert : « L’important c’est la manière dont tu perds et dont tu gagnes »

Depuis le retour du All-Star break, les victoires se font rares pour le Jazz, qui restait sur 4 revers de rang et la réception des Wizards étaient l’occasion parfaite de retrouver le goût du succès.

Cela n’a pas été simple et leur performance était loin d’être parfaite, mais pour le moral c’est forcément une bonne chose. Il y a des choses positives à en tirer, notamment en défense, catastrophique ces derniers temps. Rudy Gobert a montré la voie avec 4 contres et 3 interceptions.

Il y a clairement la place pour faire mieux en défense, mais aussi en attaque avec notamment beaucoup trop de ballons perdus. Mais face aux Wizards, cela suffit.

Une victoire que le Jazz relativise malgré le boost que cela leur procure, car l’essentiel est ailleurs.

« Je pense que les gens réagissent avec excès aux défaites et aux victoires. La chose la plus importante c’est de progresser. Parfois nous gagnons des matchs que nous ne méritons pas de gagner, parfois tu perds alors que tu mérites la victoire. Mais l’important c’est la manière dont tu perds et dont tu gagnes, et ce qui est capital c’est où nous en serons quand les playoffs débuteront. Nous avons un gros road trip qui nous attend, et nous devons continuer de progresser et de retrouver notre défense, le reste se fera tout seul. » Gobert