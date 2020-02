Carnage : Les Bucks dégomment le Thunder à coup d’énormes séries !

Sur le papier le Bucks – Thunder s’annonçait intéressant entre deux équipes en forme depuis des semaines, mais les hommes du Wisconsin ont fait un carnage! Il n’y a pas eu de match puisque les Bucks pulvérisent OKC sur le score de 133-86 avec plusieurs grosses séries pour un écart qui a culminé à 51 unités.

Les Bucks remportent leur 51ème match de la saison en 59 rencontres. Giannis Antetokounmpo a marché sur OKC et compile 32 points à 13/20 dont 2/4 à 3-pts, 13 rebonds et 6 passes en 27 minutes, sans jouer le dernier quart. L’absence de Khris Middleton est passée totalement inaperçue avec 14 points à 4/8 de loin de Wesley Matthews, 14 points de George Hill et Pat Connaughton. Les Bucks rentrent 21 de leurs 45 tirs à 3-pts pour une adresse générale de 49.5%. Le Thunder n’a inscrit que 41 points après la pause et rentre seulement 36.7% de ses tirs avec Chris Paul meilleur marqueur (18 points à 7/17) mais seul Shai Gilgeous-Alexander passe la barre des 9 points avec 11 unités.

OKC a démarré très fort en scorant 8 des 10 premiers points mais avec des 3-pts de Bledsoe et Matthews Milwaukee est très vite revenu et avec un Giannis dominant a pris les commandes. Les locaux ont passé un 22-6 pour mener 31-24 après un quart. Mais OKC s’est bien accroché grâce à sa second unit et sur un panier de SGA, l’écart a été réduit à 3 unités. OKC a ensuite sombré, écrasé par la machine Milwaukee et Giannis. Les Bucks ont terminé la première mi-temps sur un terrible 24-4 pour mener 70-47. Les choses se sont gâtées pour OKC, qui a pris un 15-0 et le score est passé à 102-63. Milwaukee menait 107-69 après 3 quarts et a déroulé dans le dernier pour prendre jusqu’à 51 points d’avance.