Doc Rivers : « Une circulation de balle extraordinaire ce soir »; Malone : « Ils nous ont botté le cul pendant 48 minutes »

Au complet, les Clippers ont donné une leçon à une équipe avec qui ils partagent désormais un bilan identique (40-19) cette nuit : Denver. Une 3ème victoire de rang pour les hommes de Doc Rivers, qui ont limité la 6ème attaque de la ligue à 45.1% tout en rentrant 53.3% de leurs tentatives (18 tirs à 3-points dont 6 pour Paul George, 24 points) contre la 10ème défense NBA.

« Quand on commence comme ça et qu’on maintient ce niveau d’énergie tout au long du match, on est difficile à battre. » Kawhi Leonard, 19 points à 6/12

Les Clippers n’ont par ailleurs perdu que 10 ballons et ont enregistré une passe décisive sur 35 de leurs 48 paniers réussis. Lou Williams (17 points) et Reggie Jackson (10 points) ont terminé co-meilleurs passeurs de l’équipe avec 7 caviars chacun, devant Leonard et ses 5 passes. C’est la 27ème fois cette saison que l’ex-Raptor fait autant de passes sur un match, soit plus que lors de n’importe laquelle de ses 8 premières saisons NBA.

« La circulation de balle ce soir était extraordinaire. On a bien pris soin du ballon, on l’a bien fait circuler. On a fait les bons choix, ils n’ont pas eu besoin de forcer. On en avait beaucoup parlé aujourd’hui, c’est une formidable équipe défensive, ils te forcent à faire l’extra-passe, mais si tu es prêt à faire circuler le ballon comme ça, tu vas avoir des shoots, et c’est ce que nos gars ont fait ce soir. » Doc Rivers

Sept joueurs des Clippers ont signé au moins 10 points, Montrezl Harrell (18 points, 10 rebonds), Landry Shamet (12 points) et Ivica Zubac (10 points) venant s’ajouter aux scoreurs cités plus haut. Patrick Beverley n’a lui pas marqué et n’a pris qu’un seul tir, mais il a terminé le match avec un plus/minus de +13, avec 3 rebonds et 4 passes.

« C’est un tel winner, vraiment. Est-ce quelqu’un était plus heureux que Patrick Beverley ce soir ? Chaque jeune joueur devrait s’inspirer de Patrick Beverley ce soir. Pas pour ses stats, mais pour son attitude durant le match, il était heureux que nous jouions bien. Je vous le dis, vous avez besoin de ce genre de gars dans votre équipe et je suis content qu’il soit avec nous. » Doc Rivers

L’écart est monté jusqu’à 33 points en faveur des locaux, et le banc a dominé celui des Nuggets 73-49 (73-54 chez les starters), qui encaissent là leur plus large défaite (132-103, soit 29 points) de la saison.

« Je peux le dire de 10 manières différentes, mais au final ils nous ont botté le cul pendant 48 minutes. » Michael Malone

