Ca se précise entre la NBA et Disney

Le 23 mai la NBA annonçait qu’elle discutait avec Walt Disney Corporation afin de reprendre sa saison au Disney’s ESPN Wide World of Sports Complex d’Orlando fin juillet, et cela se confirme. Selon Keith Smith de Yahoo! Sports, qui a travaillé à Walt Disney, la ligue et Disney se seraient mis d’accord pour que le Coronado Springs Resort, un hôtel de Walt Disney, soit le lieu de résidence numéro 1 des joueurs durant la fin de saison.

Un accord pour valider cela devrait être trouvé cette saison, et il reste à voir si un autre hôtel sera utilisé ou non. Coronado Springs Resort possède près de 2000 chambres et se trouve à proximité du ESPN Wide World of Sports Complex où devraient se jouer les matchs.

Other Walt Disney World resorts remain under consideration to host the NBA, but Coronado Springs offers the best package of rooms, resources and proximity to the ESPN Wide World of Sports Complex. Still a possibility that multiple resorts are used for the NBA, per WDW sources. https://t.co/chLQASo3qe

