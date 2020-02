Giannis Antetokounmpo : « On savait que c’était une équipe dangereuse, on ne s’est jamais relâché »

Les deux équipes aux meilleurs bilans depuis Thanksgiving s’affrontaient à Milwaukee vendredi soir et le duel a tourné à la boucherie : les Bucks ont écrasé Oklahoma City 133-86 et obtenu une 51ème victoire – 5ème d’affilée – cette saison.

« La clé de la domination je pense, c’est de ne pas forcément être au courant de tout. On joue au basket. On ne se laisse pas entraîner par les chiffres, on ne vise pas à atteindre certains chiffres ou quoi que ce soit. Nous connaissons notre objectif final et nous savons que pour l’atteindre on doit prendre les jours les uns après les autre, respecter chaque journée. » Wesley Matthews, 14 points à 5/11, 6 rebonds, 3 passes

L’affaire a été pliée sur un 24-4 infligé au Thunder avant la mi-temps.

« On savait qu’OKC était une équipe dangereuse. Ils restaient sur 9 victoires d’affilée à l’extérieur. On savait qu’ils allaient jouer dur, mais on était prêts, extrêmement prêts. On a bien fait circuler le ballon, on a défendu. On savait qu’ils reviennent toujours dans le dernier quart-temps. On ne s’est jamais relâché, on est resté vigilants tout le match. » Giannis Antetokounmpo

Dans ce match où Milwaukee a shooté à 49.5% (21/45 à 3-points, soit 46.7%) et dominé son adversaire dans chacun des 4 quarts-temps (31-24, 39-23, 37-22, 26-17) et le rebond 67-36, Antetokounmpo a signé 32 points à 13/20, 13 rebonds et 6 passes en seulement 27 minutes de jeu, son 8ème match cette saison à au moins 30 points sous les 30 minutes (record NBA). Khris Middleton absent (cou), George Hill et Pat Connaughton ont terminé à 14 points, Robin Lopez 12 en sortie de banc.

« C’est top d’être assis sur le banc, de se détendre pendant que les gars continuent à jouer dur sur le terrain avec 40 points d’avance, tout le monde sourit. Ces matchs-là sont toujours les meilleurs. » Giannis Antetokounmpo

via Journal Sentinel