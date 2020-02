Moe Harkless finira la saison aux Knicks malgré l’intérêt de prétendants

Edit : Du nouveau concernant Moe Harkless. Selon Woj il restera bien aux Knicks jusqu’à la fin de saison puisqu’il n’y a pas eu de discussions au sujet d’un buyout malgré l’intérêt de certains prétendants.

Rappelons que pour être éligible et jouer les playoffs avec une autre franchise les joueurs doivent être coupés avant lundi.

No deadline buyout discussions with Knicks and F Mo Harkless, league sources tell ESPN. He will finish season with New York, despite some options with contenders. Sunday is deadline for players to be waived and become eligible for a playoff roster elsewhere.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 29, 2020