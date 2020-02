Scottie Pippen sur le Slam Dunk Contest : « Voici la vérité »

Il y a deux semaines le slam dunk contest a créé la polémique concernant l’identité du gagnant et surtout a façon dont cela s’est terminé, avec deux des quatre juges qui ont annoncé qu’un juge n’avait pas fait ce qu’il fallait pour mettre les deux dunkeurs à égalité sur le dernier dunk. Dwyane Wade a été visé, et Scottie Pippen, le 4ème juge, a évoqué le sujet sur le plateau de The Jump pour tenter d’éclaircir les choses et notamment s’il y avait bien un pacte entre les juges.

Bon on ne sait toujours pas réellement ce qui s’est passé et si Wade est celui qui a fait capoter tout ça, mais l’intention était bien qu’il y ait un tour de plus.

A noter que pour Scottie Pippen, le dunk par-dessus Tacko Fall d’Aaron Gordon n’était pas aussi bon que celui de Derrick Jones Jr., d’où son 9 en comparaison au 10 accordé à l’ailier du Heat sur le dunk précédent.

#TheJump investigates what REALLY happened in the All-Star dunk contest as Scottie Pippen speaks out for the first time & demonstrates why he gave Aaron Gordon a 9. Also, did the judges have a pact?

Scottie: "Here's the truth….let the world know the truth…" pic.twitter.com/zhTGtEC5Tt

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) February 28, 2020