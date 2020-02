Sacramento s’accroche à ses espoirs de playoffs en battant Memphis, 4/5 depuis le break ! Les Grizz n’y arrivent plus

Absent jeudi dans la défaite à Oklahoma City pour des douleurs au niveau des abdominaux, De’Aaron Fox a participé (25 points à 10/19, 4 rebonds, 5 passes) à la victoire 104-101 des Kings à Memphis cette nuit. Un succès important pour Sacramento dans la course aux playoffs : l’équipe (25-34) est 11ème à l’Ouest derrière les Grizzlies (28-31), les Pelicans (26-33) et les Blazers (26-34).

C’est une 4ème victoire en 5 matchs pour les hommes de Luke Walton, également portés par les 16 points d’Harry Giles et les 13 points et 11 rebonds de Nemanja Bjelica, alors que Buddy Hield a été tenu à 14 points à 4/12. Pour les Grizzlies, dans le dur depuis les blessures de Jaren Jackson Jr. et Brandon Clarke, il s’agit d’un 5ème revers de rang malgré les 32 points (season-high) de Dillon Brooks, les 20 points et 11 passes de Ja Morant et les 13 points et 25 rebonds de Jonas Valanciunas.

Menés 30-21 après un quart-temps, les visiteurs sont rentrés au vestiaire en tête 50-47 grâce à un 29-17 en leur faveur dans le 2ème quart. Vainqueurs du 3ème 31-28, ils ont ensuite pris jusqu’à 10 points d’avance en début de 4ème quart-temps avant d’encaisser un 10-2 qui a ramené Memphis à 102-101 à 10.2 secondes. Hield a converti 2 lancers-francs à 4.4 secondes du buzzer avant que la dernière tentative de l’arrière des Grizzlies Tyus Jones n’échoue sur le cercle.