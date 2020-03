Au terme d’un thriller et avec un grand Russell Westbrook, Houston vient à bout des Celtics

Grosse affiche interconférences entre deux équipes en forme au TD Garden : Celtics et Rockets. Ce sont les Texans qui ont le dernier mot avec un succès 111-110 en prolongation alors que les locaux avaient arraché cette prolongation un peu par miracle. Menés de 3 points sur la dernière possession du temps réglementaire, Jayson Tatum a été envoyé sur la ligne des lancers, a raté le premier et volontairement raté le second et Boston a pu récupérer le ballon, qui est tombé dans les mains de Jaylen Brown qui a planté le shoot derrière l’arc au buzzer. En prolongation c’est finalement sur deux lancers de James Harden que Houston l’emporte.

Le barbu signe 21 points à un horrible 7/24 dont 7/14 à 3-pts et 8 passes, mais son acolyte Russell Westbrook brille avec 41 points à 16/27 dont 1/2 à 3-pts, 8 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Robert Covington a été précieux avec 16 points à 6/2 dont 4/10 à 3-pts et pas moins de 16 rebonds en plus de 3 contres. PJ Tucker assure aussi avec 9 points à 3/6 à -pts, 13 rebonds et 3 contres. Houston shoote à seulement 41.8% dont un 15/55 à 3-pts, mais en face Boston a arrosé avec un vilain 39% aux shoots dont un 13/42 de loin. Jayson Tatum a refroidi avec 32 points à 9/27 dont 4/12 à 3-pts et 13 rebonds, et ce n’est guère mieux pour Marcus Smart avec un 9/22 dont /15 de loin et Jaylen Brown avec 22 points à 9/23. Gordon Hayward signe 18 points à 8/16, mais le banc ne marque que 4 points.

Chacun a eu sa mi-temps, la première pour Boston, qui a profité de Rockets en difficulté offensivement à l’image de James Harden. Résultat les verts se sont retrouvés en tête 42-25 en second quart et 56-45 à la pause. Mais au retour des vestiaires les Texans ont rapidement recollé, profitant des difficultés vertes en attaque. Ils ont passé un 21-8 pour démarrer dans le sillage de Westbrook, Covington et Harden pour prendre la tête. Après un chassé-croisé, Houston a fini par s’installer en tête en dernier quart grâce à ses shoots à 3-pts et la banderille de Covington et le dunk de Westbrook ont fait passer le score à 101-95 à 1’53 du buzzer. Boston n’a pas abandonné et le 3-pts de Smart à 10 secondes du buzzer a réduit l’écart à 1 point, mais Westbrook a mis ses lancers et Tatum a été envoyé sur la ligne des lancers, et Boston a pu décrocher la prolongation grâce à un petit miracle.

Dans le temps supplémentaire les deux équipes se sont répondues coup pour coupe lors des 2 premières minutes avant une disette de plus de 2 minutes. Finalement c’est James Harden qui a débloqué tout ça sur deux lancers-francs après une faute peu évidente de Theis. Sur la possession suivante, à moins un, Boston s’en est remis à Jaylen Brown, qui a raté son jump shot en déséquilibre.