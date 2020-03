Ja Morant et les Grizzlies corrigent les Lakers pour se relancer !

En grande difficulté ces derniers temps, les Memphis Grizzlies ont réalisé une performance qui devrait les rebooster en dominant avec la manière les Lakers sur le score sans appel de 105-88. Avec ce succès ils mettent fin à 5 revers de suite et se donnent un peu d’air dans la course aux playoffs avec 29 victoires et 31 défaites. C’est la 13ème défaite de la saison pour les Californiens.

Memphis a été mené par un super trio Ja Morant (27 points à 10-16 dont 4/6 à 3-pts, 6 rebonds et 14 passes), Jonas Valanciunas (22 points à 10/15 et 20 rebonds) et Dillon Brooks (24 points à 9/24 dont 3/11 de loin). Memphis shoote à 45.3%, prend 15 rebonds offensifs et ne perd que 7 ballons alors qu’en face les Lakers sont limités à 40.9% dont un horrible 9/36 à 3-pts. De retour, LeBron James termine meilleur marqueur des siens avec 19 points à 8/18 dont 2/8 à 3-pts, 8 rebonds et 10 passes alors qu’Anthony Davis signe 15 points à 7/12 et 9 rebonds.

Le score final est à l’image du match, largement dominé par les Grizzlies, qui se sont détachés en second quart à la faveur d’un très gros run. Après un chassé-croisé lors des 12 premières minutes, Memphis a passé un 12-0 pour prendre l’avantage 49-33 sous l’impulsion de Valanciunas, Brooks et le surprenant Konchar. À la pause les Lakers, en difficulté offensivement, limitaient quelque peu la casse, 58-46. Mais au retour des vestiaires les Californiens ont continué de subir et l’écart a culminé à 22 points,Memphis maîtrisant son sujet avec un score de 86-66 à l’entame des 12 dernières minutes. On a cru à un sursaut des Lakers, qui ont fait enfin un run, un 7-0 pour passer sous les 10 points à 7 minutes du terme, mais Memphis a répondu par Anderson et Brooks pour plié l’affaire.