« Ça ne s’achète pas au supermarché, il a ça en lui »; « Il est plus confiant »; Westbrook en feu, 1ère dans l’histoire pour les Rockets

Son équipe déjà en tête 99-95 à 1’54 de la fin à Boston samedi soir, Russell Westbrook a signé une grosse claquette dunk sur le nez de Jaylen Brown après une tentative manquée de P.J. Tucker à 3-points. Sans douter une seconde du fait qu’il serait capable d’aller chercher ce ballon devant un adversaire à qui il rend 8 centimètres.

« Bien sûr, pourquoi je n’irai pas à la claquette ? Je vais chercher le ballon. J’étais assez haut pour dunker. » Russell Westbrook « On s »est beaucoup concentré sur James Harden, et on en a oublié leur autre MVP. » Jaylen Brown

Cela n’a pas suffi à éviter la prolongation, Brown ayant pris sa revanche sur un 3-points au buzzer pour la provoquer, mais Houston l’a tout de même emporté 111-110 en forçant Boston à rater 8 tirs d’affilée durant l’overtime.

« Les deux équipes se sont bien battues. Ils n’ont pas particulièrement bien joué, nous non plus. Mais tout le monde a joué dur. On a réussi de gros stops. Ce n’était pas beau, mais on a gagné. » Mike D’Antoni

C’est une 6ème victoire consécutive pour les Rockets, aidés par les 16 points et 16 rebonds de Robert Covington, les 7 points de Danuel House Jr. dans le dernier quart, les 6 rebonds offensifs (record en saison) de Tucker en plus des 41 points à 16/27 (1/2 à 3-points), 8 rebonds et 5 passes de l’ex-meneur du Thunder. Harden a lui terminé à 21 points à 7/24, 4 rebonds et 8 passes.

« Ça ne s’achète pas au supermarché, avoir du cœur. Il a ça en lui. C’est assez impressionnant. » Mike D’Antoni

En février, les moyennes de Westbrook se sont arrêtées à 33.4 points à 54.9% et 6 passes par match. Harden lui, a tourné à 31.9 points et 7.9 passes par match en février, ce qui fait de Houston la 1ère équipe dans l’histoire à compter deux joueurs à au moins 30 points et 5 passes de moyenne sur un mois de compétition.

« Vous savez qu’il a été MVP, n’est-ce pas ? Il joue comme un MVP. Depuis 2 mois. » Mike D’Antoni « Il est plus confiant. C »est sa première année en tant que Rocket, il faut du temps, mais maintenant ça y est. » James Harden

