Allen Crabbe et les Wolves trouvent un accord pour un buyout

C’est aujourd’hui la deadline imposée par la NBA pour les joueurs qui voudraient changer d’équipe et rester éligibles aux playoffs. C’est ce qu’a décidé de faire Allen Crabbe selon Woj. Lui et les Wolves ont trouvé un accord pour un buyout qui va lui permettre de rejoindre une équipe prétendante aux playoffs pour tenter d’apporter son shoot, s’il arrive à en trouver une…

Un shoot qu’il a perdu depuis quelques saisons à l’image de cet exercice lors duquel il affiche 4.6 points à 35.6% dont un terrible 30.3% à 3-pts entre Atlanta et Minnesota. Il était dans la dernière année de son contrat de 75 millions de dollars sur 4 ans et devait toucher cette saison 18.5 millions de dollars.

Pour le moment aucune rumeur sur d’éventuelles équipes intéressées.

Minnesota has agreed to a contract buyout with Allen Crabbe, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 29, 2020