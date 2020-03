Ja Morant a puni les Lakers : « Ce match c’est pour le gars qui a tweeté que je n’avais plus cette étincelle dans les yeux »

Après 6 matchs consécutifs sous les 20 points et 5 défaites de rang avec les Grizzlies, Ja Morant a tapé du poing sur la table cette nuit lors de la réception de la première équipe de l’Ouest, les Los Angeles Lakers, au FedEx Forum. Le rookie a signé 27 points à 10/16 (4/6 à 3-points), 6 rebonds et 14 passes en 33 minutes dans la large victoire de son équipe, 105-88.

« Le plus important pour moi ce soir je pense que c’était notre énergie. On a bien exécuté le plan de jeu, mais on a joué avec cette énergie, cette intensité, on a contré des tirs, on est allé au rebond, on a couru. On sait qu’on doit jouer pendant 48 minutes et ce soir c’est ce qu’on a fait. […] « La série de défaites m’ennuyait, j’avais le sentiment de pouvoir être meilleur dans beaucoup de compartiments. Et je remercie ce gars qui a tweeté que je n’avais plus cette étincelle dans les yeux, ce match est pour lui. C’est ce que je fais, je donne tort aux gens tous les soirs, donc ce match c’est pour lui. » Ja Morant

Son 11ème double-double en saison, et qui a fait de lui le deuxième rookie de l’histoire NBA à compiler au moins 27 points et 14 passes contre les Lakers, après Oscar Robertson. Auteur de 20 points et 11 passes la nuit précédente contre Sacramento, il a aussi rejoint Luka Doncic et Trae Young parmi les seuls rookies depuis le début de la saison 2011-12 à avoir enchaîner deux matchs à minimum 20 points et 10 passes.

« Notre coach nous laisse beaucoup de libertés dans le jeu. Tout le monde a le feu vert, donc il n’y a aucune raison de manquer de confiance quand tu as un coach qui croit en toi et qui te laisse jouer ton jeu. » Ja Morant

Morant termine son mois de février sur des moyennes de 18.7 points, 3.4 rebonds et 6.8 passes en 30.7 minutes (11 matchs). Le 9 février, il était devenu le seul rookie cette saison à enregistrer un triple-double, avec 27 points, 10 rebonds et 10 passes à Washington. Memphis se maintient à la 8ème place de la conférence Ouest avec son bilan de 29 victoires pour 31 défaites.