Evan Fournier : « Un putain de layup. Pas d’excuse pour ça »

Le Magic n’est pas passé loin de l’exploit cette nuit à San Antonio. Menée de jusqu’à 16 points dans le 1er quart-temps, 14 dans le 2ème et 15 dans le 3ème quart, l’équipe a pris l’avantage pour la première fois du match 91-90 à 9’16, puis 96-90 après un 3-points de Terrence Ross venu conclure ce qui ressemblait à un 21-5 décisif pour Orlando. Raté. Devant 111-107 à 2 minutes de la fin, le Magic a encaissé un panier de DeMar DeRozan puis un layup et un 3-points de Bryn Forbes, laissant San Antonio reprendre la tête 114-111 à 49.9 secondes. Markelle Fultz a rentré un jump shot (114-113), Rudy Gay a raté un tir puis capté directement le rebond offensif. Evan Fournier a ensuite fait faute sur Dejounte Murray et James Ennis a forcé un ballon perdu sur la remise en jeu, offrant une nouvelle possession au Magic.

« On voulait mettre en place une bonne trappe sans faire faute, dévier le ballon pour ensuite pouvoir courir. On a réussi. » Evan Fournier

Michael Carter-Williams s’est emparé du ballon avant de trouver Fournier côté droit. Le Français, meilleur marqueur de son équipe avec 23 points à 8/16, a évité Gay et Patty Mills mais envoyé le ballon un peu trop fort sur la planche : layup raté, victoire des Spurs.

« Vous l’avez vu. C’est un layup. Il n’y a pas grand chose d’autre à dire. Je l’ai raté. C’est un layup, man. Un putain de layup. Pas d’excuse pour ça. » Evan Fournier « Elle fait mal celle-là. On a laissé filer ce match. » Aaron Gordon

« Quand le match est serré comme ça, à l’extérieur et qu’on a quelques points d’avance, on doit convertir ça en victoire. » Terrence Ross Steve Clifford, head coach des Floridiens, a tout de même tenu à souligner l’importance du début de match dans ce revers.

« Ça a été la partie la plus importante du match. Les gens adorent dire que la NBA est une ligne de 4ème quart-temps. Jouer en ayant du retard à l’extérieur c’est difficile, surtout dans une salle comme celle-là et pour un match qui représentaient beaucoup pour les deux équipes. Ils étaient prêts dès le début, ont été adroits. Après le premier quart-temps, on a bien joué mais c’est très difficile de revenir d’un déficit comme ça. » Steve Clifford