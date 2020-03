Trevor Ariza sur la tentative de petit pont de Trae Young : « Ne fais plus cette merde, ou au moins pas à moi »

Lors du 3e quart-temps entre les Hawks et les Blazers hier soir, Trevor Ariza a visiblement mal pris la tentative de petit pont réalisée par Trae Young, le balançant presque sur le premier rang. Écopant par la même occasion d’une faute flagrante, l’ailier des Blazers est revenu sur cette action après la rencontre.

« Je lui ai dit ‘Ne fais plus cette merde, ou au moins pas à moi.’ Je n’ai jamais fait partie d’un All-Defensive team et il est All-Star donc il peut être créatif pour me passer. Mais tous ces trucs pour s’amuser ? Je n’aime pas ça. Je n’ai jamais pris de petit pont. J’ai pris des crossovers, on m’a dunké dessus et tout un tas de merde. Ce sont des actions de basket, mais ça… Je veux dire, je suppose que c’est autorisé. » Trevor Ariza