100% pour les « full » Clippers; Kawhi : « On n’est pas du tout suffisants, on cherche toujours à progresser actuellement »

Après une série de 3 défaites face à Philadelphie, Boston et Sacramento mi-février, les Clippers, vainqueurs 136-130 des Sixers, ont signé un 4ème succès de rang (après Memphis, Phoenix et Denver, 2ème de la conférence Ouest mais écrasé 132-103) avec leur équipe au complet (depuis les retours de Patrick Beverley et Paul George) dimanche.

« Évidemment tu es beaucoup critiqué quand ton équipe n’est pas au complet et que tu perds les matchs que tu es censé gagner. Mais on est toujours resté concentrés sur notre objectif final, et Kawhi nous a bien aidés là-dessus. On garde cet objectif, qui est le trophée, en tête. Comme je l’ai déjà dit, quand on est au complet, on peut battre tout le monde, et ce n’est pas un manque de respect à qui que ce soit d’autre que de dire ça. » Patrick Beverley

« On ne sait jamais ce qui va se passer au bout du compte. Si on continue comme ça, on peut réussir, mais les choses ne vont pas toujours dans ton sens. Il faut aussi beaucoup de chance entre les coups de sifflet, les shoots, les blessures. On doit juste continuer à avancer dans la bonne direction et rester positif. » Kawhi Leonard, invité à faire la comparaison entre ce que les Clippers construisent et ce qu’il a vécu à San Antonio et Toronto, où il a remporté le titre