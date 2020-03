À l’aise au poste 5, Kristaps Porzingis détruit les Wolves : « C’est moi, je n’invente rien »

Luka Doncic absent suite à sa blessure au pouce, Kristaps Porzingis s’est personnellement occupé des Wolves dimanche soir. Bien installé au poste de pivot, le Letton a compilé 38 points (à 2 points de son record en carrière, établi avec les Knicks en 2017), 13 rebonds, 5 contres et 4 passes dans la victoire de Dallas 111-91 à Minneapolis ! Une ligne de stats qui a fait de lui le deuxième joueur de l’histoire NBA à signer 2 matchs à au moins 35 points, 5 contres et 5 tirs à 3-points (avec Raef LaFrentz). Mais aussi le 11ème joueur de l’histoire à compiler minimum 38 points, 13 rebonds, 5 contres et 4 passes dans un match. Pfiou.

« C’est moi, tout simplement. Je n’invente rien. Ce sont toutes les choses que je suis capable de faire des deux côtés du terrain. » Kristaps Porzingis

Porzingis a conclu son mois de février, le premier où il a intégralement occupé le poste 5 suite au forfait de Dwight Powell (rupture du tendon d’Achille), avec des moyennes de 25.2 points à 48% et 40% à 3-points et 10.2 rebonds par match. En 4 matchs au mois d’octobre, il avait tourné à 22.3 points à 43% et 7.8 rebonds, puis 15.8 points à 39% et 9.9 rebonds en novembre, 17.2 points à 41% et 9.4 rebonds en décembre et 17.2 points à 41% et 6.8 rebonds en janvier. Une belle progression donc.

« C’est à ça que le futur du poste 5 ressemble. Un gars très long, qui peut shooter de loin, driver, passer, protéger le cercle, aller au rebond, et qui sait jouer au basket. » Rick Carlisle « Est-ce que je suis à nouveau Kristaps ? (rire). Je l’ai toujours été. J’ai toujours été moi-même. J’ai eu besoin d’un peu de temps pour trouver mon rythme dans le jeu et au shoot, ce genre de choses. Et je pense aussi que maintenant l’équipe sait où j’aime recevoir le ballon, comment j’aime jouer. J’aime vraiment ce qui prend forme ici collectivement. On prend du plaisir sur le terrain, en dehors du terrain. C’est beau. On veut continuer. » Kristaps Porzingis

Confiant quant à ses capacités, le Mav ne s’enflamme pas pour autant.

« Je n’ai pas vraiment bien shooté ce soir (13/25, 6/14 à 3-points). Je ne suis pas tout à fait satisfait de ce match. Je suis content parce qu’on a gagné, mais j’ai raté beaucoup de tirs sur des bonnes positions, et qui nous auraient facilité la tâche si je les avais mis. » Kristaps Porzingis

via Dallas News