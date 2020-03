« Jamais démoralisés », et avec un Jokic toujours aussi chaud, les Nuggets relèvent la tête avec la manière contre Toronto

Moins de 48 heures après avoir été écrasé (-29) par les Clippers, Denver a relevé la tête avec la manière en battant Toronto 133-118 dimanche soir.

« Ils ont répondu. Ils ont définitivement répondu. À L.A. c’était la pire version de nous-mêmes l’autre soir, que ce soit moi ou les joueurs. Ce soir, on s’est lancé le défi d’être la meilleure version de nous-mêmes, et c’est ce que nous avons fait. » Michael Malone « Les vrais compétiteurs et les vrais winners répondent toujours présent après un moment difficile. Dans ce groupe, on n’est jamais démoralisés. Sur le moment peut-être, mais on sait qu’on est une bien meilleure équipe que ça. » Monte Morris

Nikola Jokic a signé son 12ème triple-double en saison et 40ème en carrière avec 23 points à 8/11, 18 rebonds et 11 passes et 8 joueurs de l’équipe ont marqué au moins 10 points, dont Jamal Murray auteur de 17 de ses 22 points dans le 1er quart. Marc Gasol et Serge Ibaka absents pour les Raptors, Jokic a maltraité Rondae Hollis-Jefferson et Chris Boucher.

« Rien ne me surprend à propos de lui. Quand il est en mode attaque et qu’il cherche vraiment ses opportunités, c’est un triple-double à chaque match. C’est un joueur incroyable. » Michael Porter Jr.

Avant ce match et depuis le 2 janvier, Jokic tournait à 24.2 points à 54.2%, 10.2 rebonds et 6.8 passes de moyenne. Malone a aussi souhaité salué la performance défensive de Jerami Grant sur Pascal Siakam après le match.

« Il a formidablement bien défendu sur Pascal Siakam, qui est un All-Star titulaire. Même si Nikola a fait un triple-double et que les autre gars ont bien joué, je pense que c’est sa performance qui a eu le plus d’impact. » Michael Malone

via The Athletic – Nuggets.com