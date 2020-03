Danilo Gallinari sur Chris Paul : « C’est le meilleur leader avec lequel j’ai joué »

Oklahoma City à la 6e place de la Conférence Ouest, qui aurait parié là-dessus après le départ de Paul George et Russell Westbrook ? Surement pas grand monde. Dans ce renouveau, un homme joue un rôle majeur, Chris Paul. Patron du Thunder, son niveau de jeu n’a d’égal que son leadership. C’est du moins l’avis de son coéquipier italien, Danilo Gallinari.

« Il est sans aucun doute le MVP, aucun doute là-dessus. Son leadership… J’ai joué avec beaucoup de joueurs durant mes 12 années dans la ligue, je pense que c’est le meilleur leader avec qui j’ai joué. Et lorsqu’il s’agit de trouver le MVP, le leadership est l’une des premières choses dont vous devez parler. » Danilo Gallinari

Pour l’italien, l’intelligence de jeu qui caractérise l’ancien Clipper, en fait un joueur à part.

« Il est intelligent, il connait le jeu. Il sait parler à chacun d’entre nous. Il sait comment à gérer le rythme du jeu. Outre le fait qu’il est un grand joueur avec un incroyable talent, tout cela fait de lui un grand leader. » Danilo Gallinari

On a souvent reproché à Russell Westbrook de ne pas rendre les autres meilleurs, à tort ou à raison, chacun est libre de juger. Pour autant, il ne fait aucun doute que l’arrivée de Chris Paul a fait beaucoup de bien à la franchise de l’Oklahoma, à qui on prédisait une saison de transition. Cette saison, le décuple All-Star combine 17.5 points, 5 rebonds et 6.7 passes à 48.5% aux tirs en 32 minutes de jeu.

Via Maddie Lee