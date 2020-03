Brandon Ingram : « Je suis tellement excité par ces matchs que j’ai tendance à forcer certains tirs »

Liés par le transfert d’Anthony Davis, qui a vu un certain nombre de joueurs passer d’une équipe à l’autre, Pelicans et Lakers se retrouvaient hier dans un affrontement de haute volée. À la faveur d’un dernier quart-temps maîtrisé (29-19), les Lakers sont repartis avec la victoire et le sweep qui va avec, 122-114. Très déçu après la rencontre, Brandon Ingram a admis devoir être plus efficace, et ne pas se laisser dépasser par l’enjeu.

« Je dois effectuer un meilleur travail dans l’exécution. Je pense que je suis tellement excité par ces matchs que j’ai tendance à forcer certains tirs au lieu de laisser le jeu venir à moi. Ils ont bien joué. Nous avons eu des tirs ouverts, mais nous ne les avons pas mis. » Brandon Ingram

L’ancien Laker n’a en effet pas fourni la meilleure prestation de sa saison avec 15 points à seulement 5/23 aux tirs dont un vilain 1/9 de loin en 39 minutes. Sur les 4 matchs joués contre son ancienne équipe, Ingram rencontre quelques problèmes d’adresse puisqu’il shoote à seulement 34% aux tirs et 22% à 3-points, souvent gêné par la taille et l’athlétisme des défenseurs californiens.

« Ils ont mis des joueurs longs sur lui, et l’ont pressé tout le match. Nous devons faire un meilleur travail pour trouver les espaces et faire attention à ne pas faire de la ‘Perimeter offense‘, qui consiste à simplement faire circuler la balle autour du périmètre. Nous devons faire plus de coupes, plus de dribbles en pénétration et de drive-and-kick. Nous ne l’avons pas fait ce soir. » Alvin Gentry

Pour la première lors d’un affrontement contre les Lakers, Brandon Ingram était chargé de défendre sur le King, une tâche ingrate, d’habitude confiée à Jrue Holiday. Le néo All-Star a fait ce qu’il a pu, mais ça n’a pas suffi pour stopper le gros match de LeBron James (34 points, 12 rebonds, 13 passes à 14/21).

« Si tu veux devenir un leader et le meilleur joueur de cette ligue, tu dois jouer des deux côtés du terrain. C’est une compétence, un truc qui se travaille chaque jour. C’est un domaine dans lequel je dois devenir meilleur. » Brandon Ingram

Alors que les Pelicans restaient sur une série de 6 victoires en 8 matchs, cette défaite signe un petit coup d’arrêt pour la franchise de Zion Williamson. Pour autant, le numéro 1 de la draft et sa bande ne sont pas décrochés de la course aux playoffs, toujours 9e à 3 victoires du 8e spot.

