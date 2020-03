Les Lakers vont mettre Dion Waiters à l’essai dans la journée

Edit : Les rumeurs se confirment puisqu’ESPN rapporte que les Los Angeles Lakers vont mettre aujourd’hui à l’essai l’arrière Dion Waiters.

Rappelons que depuis la première annonce d’une rencontre entre les deux camps, les Californiens ont libéré une place dans l’efffectif en coupant Troy Daniels. A voir si ce spot sera pour l’ancien Heat.

The Los Angeles Lakers will work out free agent guard Dion Waiters on Monday, sources tell me and @wojespn. Waiters has career averages of 13.2 points and 2.8 assists in Cleveland, OKC and Miami. LAL opened up a roster spot by waiving guard Troy Daniels on Sunday.

— Dave McMenamin (@mcten) March 2, 2020