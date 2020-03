Une nouvelle fois le duel LeBron James – Zion Williamson a tenu ses promesses et c’est le King qui a eu le dernier mot. Il signe un nouveau triple-double avec 34 points à 1421 dont 3/5 à 3-pts, 12 rebonds et 13 passes en l’absence d’Anthony Davis alors que Zion cartonne encore avec 35 points (record en carrière) à 12/16 et 7 rebonds, son 11ème match de suite à au moins 20 oints, un record à cet âge.