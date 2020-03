FREAK : Giannis signe le match à 40, 20 et 5 le plus rapide de l’histoire NBA ! « Ça ressemble un peu au shoot de Dirk »

Préparez-vous à écarquiller les yeux à la vue des chiffres qui vont suivre : 41 points, 20 rebonds et 6 passes… en 35 minutes (34’55). Et dans une victoire 93-85 à l’extérieur pour les Bucks. La 52ème de la saison. C’est simple, personne dans l’histoire n’avait compilé au moins 40 points, 20 rebonds et 5 passes en aussi peu de temps. Bob Pettit et Elgin Baylor l’avaient fait en 36 minutes. Cette ligne de stats signée Giannis Antetokounmpo, personne ne l’avait faite aux Bucks depuis Kareem Abdul-Jabbar en mars 1974.

Et seuls 2 autres joueurs peuvent se vanter d’avoir fait de même ces 30 dernières années : DeMarcus Cousins (2 fois) et Chris Webber. On continue : à 25 ans et 86 jours, Antetokounmpo est aussi devenu le plus jeune joueur à compiler au moins 40 points, 20 rebonds et 5 passes depuis Charles Barkley, âgé de 23 ans et 344 jours le 30 janvier 1987. Le Grec a aussi marqué les 9 derniers points de son équipe pour assurer la victoire.

« Il faut finir le match, c’est ce que les leaders font. » Giannis Antetokounmpo

À 2’39 de la fin, il a même réussi un shoot qui ne rentre normalement pas dans la case de ses spécialités : un turnaround jump shot sur Miles Bridges, écœuré.

« Il est difficile à stopper quand il met ce genre de shoots. Ça ressemble un peu au shoot de Dirk. Il fait presque 2,13 m et il relâche le ballon tellement haut que c’est difficile d’aller le contrer. » Miles Bridges « Je suis à l’aise avec ce shoot. Je travaille dessus depuis ma 3ème année dans la ligue. » Giannis Antetokounmpo

Sur la possession suivante, le MVP en titre s’est emparé d’un rebond offensif, a obtenu la faute et a converti 2 lancers-francs pour donner 7 points d’avance à son équipe. Il a ensuite trouvé un layup à 1’09. Game over, on ferme.

« Tous les jours il bosse, plusieurs fois par jour, et c’est super de le voir rentrer ces shoots. » Brook Lopez, 16 points, 7 rebonds

Cela fait 6 d’affilée pour Milwaukee, qui n’avait pas été tenu sous les 100 points depuis une victoire sur Boston le 21 février… 2019 mais qui n’a pas été battu depuis le 13 février (par Indiana et sans Giannis) dernier.

via ESPN