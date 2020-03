54ème choix de draft, Shake Milton met 39 pts aux Clippers et égale un record NBA !

54ème choix de la draft 2018 (23 ans, 1,96 m), Shake Milton, titulaire à la mène en l’absence de Ben Simmons (dos) chez les 76ers, a tranquillement collé 39 points à 14/20 (7/9 à 3-points), 3 rebonds et 5 passes aux Clippers, qui l’ont néanmoins emporté 136-130 dimanche soir au Staples Center.

Ce total de 39 points est le plus élevé pour un sophomore dans l’histoire de la franchise depuis Joel Embiid en 2017 avec 46. Avant cela, Allen Iverson avait inscrit 43 points lors de sa deuxième année NBA. Milton a également égalé un record NBA, celui de la plus grande série de 3-points réussis d’affilée, avec 13 (sur 3 matchs). Brent Price et Terry Mills ont fait de même.