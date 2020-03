Menés par un super Nikola Jokic, les Nuggets mettent au supplice la défense des Raptors

Toronto et Denver avaient un bon test dans le Colorado cette nuit et ce sont les Nuggets qui sortent vainqueurs avec la manière sur le score de 133-118. Ils restent donc seconds à l’Ouest avec 41 victoires et 19 défaites, le même bilan que les Clippers alors que Toronto s’incline pour la 3ème fois de suite après sa belle série.

Nikola Jokic est l’homme du match avec son 12ème triple-double de la saison : 23 points à 8/11, 18 rebonds, 11 passes et 1 interception, bien aidé par Jamal Murray (22 points à 8/15), Jerami Grant (16 points à 5/10 dont 2/4 à 3-pts), Gary Harris (15 points à 6/7 dont 3/3 à 3-pts) et un excellent Torrey Craig en sortie de banc (17 points à 4/9), même si Monte Morris et Michael Porter Jr. ne sont pas en reste avec respectivement 12 et 11 points. Denver a fait une démonstration en attaque avec 56.6% aux tirs, 18/36 à 3-pts et 38 asses décisives. La défense des Raptors a été mis en grande difficulté et ils n’ont pas pu tenir le rythme, limités à 46.1% dont un 10/38 de loin malgré un grand OG Anunoby, en mode record en carrière avec 32 points à 12/16 dont 3/6 à 3-pts, 7 rebonds, 3 passes et 7 interceptions. Pascal Siakam shoote à 6/21 (16 points) et Kyle Lowry à 4/14 (17 points).

Denver a démarré très fort en rentrant ses 9 premiers tirs à 3-pts, dont 5 de Jamal Murray, qui a scoré 17 de ses 22 points lors des 12 premières minutes. Résultat, ils ont inscrit 40 points à 63.6% en premier quart et 73 en première mi-temps à 60%, mais le plus fou dans tout ça c’est que les Canadiens n’étaient qu’à 4 points ! Denver a continué de faire la course en tête au retour des vestiaires, mais Toronto est resté à portée de fusil et à la fin du 3ème acte, très équilibré, tout était encore possible avec un avantage 100-96 pour les locaux. Mais ces derniers ont démarré par un 12-5 pour faire un mini-break et Toronto a tenté de résister, en vain, malgré deux retours à 5 points. Denver a continué de trouver des solutions en attaque pour filer vers la victoire.