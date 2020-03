Kevin Durant de retour pour les JO de Tokyo ?

La fin de saison NBA approche et si Kevin Durant progresse bien dans sa rééducation, le plan reste le même pour lui et les Nets : qu’il ne rejoue pas cette saison. Les Nets sont prudents et il faut l’être avec une telle blessure dont il n’est pas simple de se remettre, mais Rich Kleiman, partenaire de business du joueur est confiant

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il reviendra meilleur que jamais. Je ne m’attends à rien d’autre que KD. De grandes choses vont se produire. Les blessures, ça fait partie du sport et évidemment c’est un peu frustrant. Les Nets sont encore playoffables. Les joueurs se développent et progressent. Je m’attends à ce que les choses s’accélèrent. Tout le monde sait ce que KD et Kyrie Irving peuvent faire quand ils jouent et sont en bonne santé. » Kleiman

Toutefois son retour à la compétition pourrait se faire avant l’exercice NBA 2020-21 puisqu’il y a Tokyo avant. Et

« Tokyo c’est sans aucun doute une possibilité. Il a autorisé à ce que son nom soit dans le groupe des finalistes. Mais il a encore des étapes à passer qui sont plus importantes avant de prendre ce genre de décision. » Kleiman

Ce serait ses 3èmes JO, lui qui a remporté l’or à Londres et Rio.

