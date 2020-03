Record de franchise pour Bradley Beal; Scott Brooks : « Les joueurs savent qu’il est impossible à défendre »

En pleine bourre offensivement parlant, Bradley Beal a encore scoré de nombreux points hier soir dans la victoire contre Golden State. Avec 34 points, 8 passes et 5 interceptions Beal a largement contribué au succès des siens 124-110. L’arrière qui a été snobé au dernier All-Star Game peut se targuer d’un nouveau record de franchise. En effet, Beal a marqué 25 points lors de ses 18 derniers matchs consécutifs ce qui constitue donc un record pour Washington.

« Honnêtement, je me fiche de la façon dont je joue tant que nous gagnons, parce que si on regarde mes meilleures perfs en carrière, quel est le bilan ? Nous sommes à 1-9 quand je marque 40 points ou quelque chose comme ça. C’est terrible. » A déclaré Beal. « Je ne me satisfais pas de ça. Je ne vais pas rester là à me dire : “Bon ok, mais j’ai marqué 40 points”. Non, il faut qu’on gagne et c’est ce que je veux. »

Malgré les prestations de son arrière, second meilleur scoreur NBA et auteur récemment de deux matchs de suite à 50 points, Scott Brooks déplore néanmoins le manque de médiatisation autour de son joueur.

« Les joueurs savent, ils savent qu’il est impossible à défendre. »A déclaré Scott Brooks. « Il fait partie de l’élite. En ce moment, il y a James Harden seulement devant. C’est le seul à marquer plus de points que lui. Il est vraiment efficace. Vous imaginez ce que ce serait s’il avait été un All-Star et qu’il faisait ce genre de performances ? »

Pour Beal, malgré sa non-sélection au ASG, l’objectif reste le même, tenter de gagner le plus de matchs possible et essayer tant bien que mal de grappiller une 8e place à l’Est. Rappelons d’ailleurs que Washington se trouve à 4 matchs des Nets actuellement 8e.