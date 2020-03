Les Lakers coupent Troy Daniels

Les Los Angeles Lakers ont décidé de couper l’arrière shooteur Troy Daniels, qui sera donc éligible pour signer dans une autre franchise en vue des playoffs. Il avait été signé pour le minimum l’été dernier mais a très peu joué : 11.1 minutes sur 41 rencontres pour 4.2 points à 39.2% dont un petit 35.7% de loin et 1.1 rebond.

A voir s’il trouvera une franchise pour les playoffs mais une équipe en quête de shoot extérieur pourrait y jeter un œil. A noter que Frank Vogel annonce que pour l’instant il n’y a pas de plan immédiat pour ajouter un nouveau joueur à l’équipe. Cependant une rencontre avec Dion Waiters est toujours prévue, lui qui était représenté par Rob Pelinka.

Bartelstein tells ESPN: "Rob (Pelinka) and Kurt (Rambis) were fantastic in giving Troy optionality based upon all the scenarios that could play out in the coming weeks." https://t.co/PfS8H3Y8Yn

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2020