Pas de Doncic, pas de souci ! Avec un énorme Kristaps Porzingis, Dallas se balade et rebondit

Privés de Luka Doncic, les Dallas Mavericks ont pu compter sur un grand Kristaps Porzingis dans le Minnesota. Ils l’emportent 111-91 avec 38 points à 13/25 dont 6/14 à 3-pts, 13 rebonds, 4 passes et 5 contres du Letton. Dallas reste dans la course à la 6ème place avec OKC à la faveur d’un bilan de 37-24.

Seth Curry a parfaitement épaulé KP avec 27 points à 11/17 dont 3/7 à 3-pts et Tim Hardaway ajoute lui 19 points à 7/16. Dallas shoote à 46.8% dont un petit 11/40 de loin mais en face les Wolves ont vécu une sale soirée après-midi avec 36.4% aux tirs et un 13/42 de loin, en plus d’un terrible 6/15 sur la ligne des lancers. D’Angelo Russell est le meilleur scoreur des siens mais avec un vilain 6/18 dont 2/9 à 3-pts.

Dallas a lié ce match en un peu plus d’une mi-temps en menant de bout en bout. EN grande difficulté en attaque, les Wolves se sont rapidement retrouvés menés 10-2 et Dallas a peu à peu creusé l’écart pour compter 15 points d’avance en début de second quart et 19 à la pause. Dallas a mis un dernier coup d’accélérateur au retour des vestiaires grâce à Curry et Porzingis pour faire passer l’écart à 26 points, affaire pliée.