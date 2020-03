Le Heat éteint les Bucks et Giannis Antetokounmpo et les fait encore tomber !

2/2 pour le Miami Heat face aux Bucks cette saison ! Les Floridiens ont dominé avec la manière les Bucks sur le score de 105-89, soit le second match de suite à moins de 100 points pour les joueurs de Mike Budenholzer. C’est la 39ème victoire en 61 rencontres pour Miami alors que les Bucks s’inclinent seulement pour la 9ème fois de la saison

Miami a contenu le MVP et les Bucks à merveille puisque ces derniers ont été limités à 37 points en seconde mi-temps et ne shootent qu’à 40.7% dont un terrible 7/34 de loin. Giannis score seulement 13 points à 6/18 dont 0/4 à 3-pts, 15 rebonds et 3 passes. Brook Lopez est le meilleur scoreur des Bucks avec 21 points à 8/16 dont 2/4 à 3-pts alors que Khris Middleton va voir ses pourcentages en prendre un coup avec un 4/16 aux tirs dont 2/10 à 3-pts pour 12 unités. Le Heat a fait parler son collectif des deux côté du terrain et s’est surtout appuyé sur sa réussite de loin, bien meilleure qu’à deux points. Ils ont rentré 18 de leurs 37 tentatives à 3-pts contre seulement 19 de leurs 48 à 2-pts. Jae Crowder et Jimmy Butler sont les meilleurs scoreurs avec 18 points alors que Goran Dragic (15 points à 5/15 dont 3/7 à 3-pts et Bam Adebayo (14 points à 5/15, 13 rebonds, 5 passes et 4 contres) ont été extrêmement précieux.

Ce match Miami l’a dominé quasiment de bout en bout, prenant les commandes en fin de premier quart alors que les deux équipes étaient encore en réussite. Les Floridiens ont passé un 18-4 à cheval entre la fin du premier et du second quart grâce à une avalanche de shoots de loin. Milwaukee a laissé passer l’orage et a répondu à son tour par un 12-0 et finalement à la mi-temps tout était encore à faire avec le Heat en tête 53-52 sur un tir à 3-pts de Jae Crowder. Au retour des vestiaires Duncan Robinson a planté deux 3-pts coup sur coup et avec l’aide de Kendrick Nunn, mais Bledsoe et Giannis ont retardé l’échéance pour les Bucks. Ces derniers ont connu un énorme passage à vide, en très très grande difficulté en attaque avec 16 points en 14’30, ce dont les Floridiens ont profité, bien en place en défense. Ils ont d’abord passé un 10-1 avec des 3-pts de Dragic et Robinson pour mener 81-70 à l’entame des 12 dernières minutes puis un 10-0 en milieu de dernier quart dans le silage de leurs leaders Dragic et Butler pour plier le match.