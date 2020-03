Anthony Tolliver signe aux Grizzlies; Jordan Bell coupé

Après avoir négocié un buyout avec les Kings de Sacramento, le vétéran Anthony Tolliver a déjà trouvé un point de chute selon SHams. Il s’est engagé avec le Grizzlies, mais ce n’est que pour un contrat de 10 jours.

Il va devoir donc faire ses preuves, mais Shams rapporte que d’autres équipes étaient intéressées.Il a commencé sa saison à Portland avant d’être envoyé en Californie lors de la deadline. Il jouait 16.8 minutes en moyenne à Portland et a vu son temps de jeu passer à 9 minutes aux Kings. Cette saison il tourne à 3.3 points à 33.7% de loin et 3.3 rebonds.

Afin de le signer, les Grizzlies ont coupé l’intérieur Jordan Bell, qui était arrivé aux Grizzlies lors de la deadline en provenance des Wolves. Il a joué seulement 2 rencontres avec Memphis pour 5 points et 1.5 rebond en 10.5 minutes et 27 avec Minnesota pour 3.1 points et 2.9 rebonds en 8.7 minutes.

Free agent Anthony Tolliver has agreed to a 10-day contract with the Memphis Grizzlies, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Multiple teams made offers as well; Grizzlies have need with injuries in frontcourt.

