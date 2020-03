Mychal Mulder marque des points; Steve Kerr : « Je suis impressionné non seulement par son shoot, mais aussi par sa défense »

Avec des arrivées récentes du côté des Warriors notamment sous forme de contrat de 10 jours, certains joueurs tentent de faire leur bonhomme de chemin et d’en montrer le plus possible afin de décrocher plus par la suite. C’est le cas de Mychal Mulder, l’ancien joueur des Skyforce de Sioux Falls, l’équipe affiliée en G-League du Heat.

Lors de ses 3 derniers matchs, l’arrière à marqué 33 points dont 14 face aux Suns et 17 hier dans la défaite contre Washington. Tous les indicateurs semblent aux verts pour Mulder qui devrait probablement décrocher un second contrat de 10 jours dans la baie. Steve Kerr a d’ailleurs complimenté le joueur sur sa confiance à continuer de tirer malgré la pression qui pèse sur ses épaules.

« C’est un très bon joueur. » A déclaré Kerr. « Je suis impressionné non seulement par son shoot, mais aussi par sa défense. Hier soir, il a relevé un très bon défi avec Devin Booker. Ce soir, nous l’avons mis sur Bradley Beal par moments. Il accepte le défi et joue mieux qu’il n’en a l’air. »

Même si l’ancien pensionnaire de G-League n’en est qu’à la moitié de son contrat, des rumeurs circuleraient déjà quant à un second contrat de 10 jours pour l’arrière tant il a montré des choses intéressantes pour coach Kerr.

« Lorsque vous avez un contrat de 10 jours, vous avez l’impression que chaque jour est important, que chaque tir est important. » A déclaré Kerr. « Ce n’est pas facile de se détendre et d’aller jouer. J’ai trouvé que l’autre soir à Phoenix était une très bonne indication du genre de joueur qu’il est. Le troisième jour de son contrat, il était à 0 sur 5 au tir, le temps jouait contre lui, et il a continué à tirer, à tirer et à défendre. Il nous a aidés à gagner le match et il est revenu et a fait un autre grand match aujourd’hui, donc c’est un compétiteur et un très bon joueur. Je suis impressionné. »

Mulder va-t-il se voir offrir une nouvelle chance de prouver sa valeur au sein d’une équipe des Warriors ravagée par les blessures ? On l’espère tout du moins pour le jeune joueur qui semble avoir encore beaucoup de choses à montrer.