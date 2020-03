Avec un super RJ Barrett, les Knicks se paient les Rockets pour l’arrivée de leur nouveau président !

En grande forme ces dernières semaines, les Rockets ont été stoppés net au Madison Square Garden face à de surprenants Knicks. Ces derniers l’emportent sur le fil 125-123 pour mettre fin à la série de 6 victoires des Texans. NY met fin à une terrible série de 9 défaites de suite à la maison face aux Rockets.

La clé ça a été la domination des Knicks à l’intérieur, qui prennent 65 rebonds dont 20 offensifs, contre seulement 34 aux Texans et les joueurs de Mike Miller inscrivent 64 points dans la raquette contre 36 aux Texans. Les Knicks shootent à 48.5% dont 12/30 de loin, menés par les 27 points à 10/18 dont 3/8 à 3-pts, 5 rebonds et 5 passes de RJ Barrett, les 16 points, 16 rebonds de Julius Randle, les 15 points à 5/8 à 3-pts de Wayne Ellington et les 15 points de Bobby Portis. Frank Ntilikina été très précieux avec 11 points à 5/10 dont 1/6 de loin, 4 passes, 2 interceptions et une bonne défense. L’apport du banc est une des autres clés de ce match puisque celui de Houston a été limité à 24 unités contre 59 aux locaux. James Harden signe 35 points, mais à 8/22 dont 3/13 à 3-pts alors que Russell Westbrook ajoute 24 points à 9/19. Les bons matchs de Robert Covington (20 points à 6/11 à 3-pts) et Danuel House Jr. (20 points à 4/11 à 3-pts) n’ont pas suffi.

Menés rapidement 9-1, les Knicks n’ont pas explosé comme on pouvait le penser et ont réalisé une excellente première mi-temps lors de laquelle ils ont inscrit pas moins de 73 points, ultra dominateurs à l’intérieur pour s’envoler en second quart, démarré par un 10-0 grâce à Frank, Portis et Ellington, 43-31. Les New Yorkais ont contrôlé et en second mi-temps sur un tir à 3-pts de Frank ils ont pris 19 points d’avance. Mais le momentum a changé de camp et les Rockets se sont enfin réveillés avec un 25-8 conclu par Eric Gordon pour revenir à 2 unités. ais les Knicks ont plié sans rompre. Ntilikina et Portis ont répondu pour repousser Houston, qui est revenu à la charge, mais sans jamais pouvoir passer Russell Westbrook les a mis à 2 puis un point et James Harden a eu l’occasion de les faire passer devant, mais a raté sa tentative et c’est RJ Barrett, en duel avec PJ Tucker qui a scoré. Au jeu des lancers les Rockets ont eu une possession pour égaliser, mais Frank a bien gêné Westbrook, qui a échoué.