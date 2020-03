Joueurs du mois : Giannis détrôné à l’Est ! 2 de suite pour LeBron

La NBA a dévoilé les joueurs du mois de février et gros changement à l’Est puisque pour la première fois de la saison, ce n’est pas Giannis Antetokounmpo qui est récompensé mais Jayson Tatum, auteur d’un mois à 30.7 points, 7.9 rebonds et 3.2 passes par match (9V-3D).

À l’Ouest, LeBron James est à nouveau l’heureux élu avec ses 26 points, 8.1 rebonds et 10.1 passes de moyenne (8V-2D).

