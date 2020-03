Rookies du mois : deux premières dans chaque conférence !

Terminé le duo Ja Morant – Kendrick Nunn (novembre-décembre-janvier), place à deux nouveaux élus pour les joueurs du mois de février : Zion Williamson (New Orleans Pelicans) et Coby White (Chicago Bulls).

Le premier a tourné à 25.7 points, 6.2 rebonds, 2.6 passes et 1 interception par match (5V-4D), le second 20.1 points, 4 rebonds, 4.1 passes et 1 interception par match (1V-8D)