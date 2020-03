Le Français Adam Mokoka a relevé le défi Luka Doncic; Otto Porter Jr. : « Il a été énorme »

Malgré l’absence de Zach LaVine, mais avec le retour d’Otto Porter Jr., les Chicago Bulls ont créé une petite surprise cette nuit en dominant les Dallas Mavericks, notamment grâce à un super banc, qui a inscrit 60 points, contre seulement 19 aux Mavs. Coby White a inscrit 19 points, Otto Porter Jr. 18, Ryan Arcidiacono 10 et Daniel Gafford 9. Quant au Français Adam Mokoka, il a encore eu des minutes, 19 exactement, le temps d’inscrire 4 points, mais surtout de réaliser une excellente prestation défensive. Jim Boylen n’a pas hésité à le mettre sur Luka Doncic en fin de rencontre. Durant les 6’33 que les deux ont passé sur le terrain en dernier acte, le Slovène n’a mis que deux points, sur des lancers, ratant ses deux tentatives de shoot. Le Français a pu faire admirer ses qualités en défense durant ce passage.

« Il a été énorme. Il a fait du super boulot. Adam a fait de super passages en défense. Il n’a pas mis les mains. Il a été physique et a essayé de mettre Luka mal à l’aise. Et c’est ce qu’il a réussi à faire. » Otto Porter Jr.

La dernière fois que les Bulls avaient croisé le chemin de Doncic, il avait planté 38 points dans un triple-double mais cette fois le All-Star a eu bien plus de mal. Habitués à avoir des difficultés face aux meilleurs joueurs de la ligue, ils l’ont limité à 23 points à 8/20.

« Je ne pense pas au joueur sur lequel je défends. Je pense à la façon dont je défends sur lui. Mais je ne suis pas vraiment concentré sur qui il est, la hype et ce genre de choses. J’essaye juste de faire mon truc, de jouer dur. » Mokoka

Pour ce qui était seulement son 11ème match, le Français signé en two-way contract marque des points, notamment auprès de son coach, ce qui pourrait lui assurer de passer surtout son temps en NBA pour la fin de l’exercice.

« Il est ce que le staff avait dit qu’il était. Un gamin coriace qui peut mettre des shoots et défendre. Et c’est ce dont vous avez besoin dans cette ligue, un joueur de grande taille sur un poste qui peut défendre et mettre des tirs à 3-pts ouverts. » Jim Boylen