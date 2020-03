Un double MVP en G-League : « Le meilleur shooteur de l’histoire était ici »

Sur le chemin du retour à la compétition, afin de pouvoir s’entraîner avec opposition, Stephen Curry a été envoyé en G-League hier aux Santa Cruz Warriors. Ses coéquipiers du jour n’oublieront pas de si tôt cet entraînement avec un double MVP NBA.

Lors de ce scrimmage, Steph Curry a eu la balle de match, défendu par 3 joueurs, il a balancé un shoot derrière l’arc, raté…

L’objectif était ailleurs pour Steph Curry, en fin d’une rééducation de 4 mois, avec un potentiel retour jeudi face aux Raptors au Chase Center. Il a pu faire de nouveau du 5-contre-5, dernière étape avant son retour sur les parquets.

En termes de condition physique, il est au point en tout cas.

Le meneur ne s’est pas exprimé devant les journalistes, mais son workout post-entraînement était accessible et il a shooté pendant plus d’une heure avec le préparateur Rick Celebrini. Il s’est même offert une petite série de 26 réussites de suite.

Steph Curry is still shooting here in Santa Cruz at an extended post-scrimmage workout. Here’s more footage. Curry’s team dropped the scrimmage 49-48; he missed a triple-covered floater at the buzzer. pic.twitter.com/Mio86Ml8az

— David Lombardi (@LombardiHimself) March 2, 2020