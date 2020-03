Andre Dummond sur ses difficultés d’intégration à Cleveland : « J’ai l’impression d’être drafté à nouveau »

Depuis son transfert du côté de l’Ohio, Andre Drummond n’a pris part qu’à 6 rencontres avec les Cavaliers, pour des moyennes de 15.2 points et 10.8 rebonds en 26 minutes. Après la défaite contre les Pacers, le pivot s’est exprimé sur la difficulté qu’il rencontre actuellement pour s’intégrer dans cette nouvelle équipe.

« Je pensais qu’en venant ici, je résoudrais tout rapidement, mais c’est un choc au niveau de la culture pour moi et évidemment un gros changement. D’aller dans une toute nouvelle équipe me donne l’impression d’avoir été drafté à nouveau en quelque sorte. Pour moi il s’agit de tout recommencer et d’essayer de tout réapprendre depuis la base. Comme j’ai pu vous le dire la semaine dernière, ça va me prendre un peu de temps pour y arriver. Mais avec le temps, ça ira de mieux en mieux. » Andre Drummond