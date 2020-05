Jouer dans une salle vide ne fait pas peur à Vince Carter

Que la saison reprenne ou qu’elle soit annulée, il est fort possible que les premiers matchs NBA qui soient joués, même si c’est la saison prochaine, le soient sans public. Ces conditions sont forcément très particulières et certains ne sont pas du tout emballés par cette perspective, comme le confiait LeBron James avant même la suspension. Mais le vétéran Vince Carter pense qu’une fois le match commencé, il y aura peu de différences.

Je n’ai pas de problème avec le fait de jouer dans une salle vide. Nous sommes des joueurs de basket et nous devons tous nous adapter aux difficultés, aux changements qui sont faits. Doug (Christie), tu te rappelles lorsqu’ils ont introduit la zone, cela nous posait problème au début, mais nous nous sommes adaptés, et c’est mon argument. Quand tu lances le ballon en l’air et que la compétition commence, que tu es dans la bataille, est-ce que tu te préoccupes souvent des fans ? Oui, tu les entends applaudir et siffler, je comprends, mais quand tu es dans le feu de l’action, dans la bataille, du devrais être concentré sur le gars en face de toi, sur la tâche qui se présente. Compte tenu de cela, où je pourrais jouer dans une salle vide.” Vince Carter