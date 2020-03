Draymond Green signe avec Converse !

Petite surprise puisque Woj rapporte que Draymond Green a décidé de quitter Nike pour une marque qui n’est plus vraiment implantée en NBA depuis de nombreuse année : Converse.

La dernière fois que la marque basée à Boston avait eu un joueur de gros calibre c’était Dwyane Wade, qui arborait la marque de sa draft à la saison 2007-08.

Golden State Warriors star Draymond Green is signing a shoe deal with Converse, sources tell ESPN. He will become the brand’s highest profile athlete since Dwyane Wade. Green had been with Nike.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 4, 2020