Dwyane Wade vote Marcus Smart pour le titre de Défenseur de l’année : « Il mérite plus de crédit »

Marcus Smart est connu depuis ses débuts pour être un excellent défenseur, une teigne toujours très difficile à se coltiner pour ses adversaires. Au point d’impressionner le tout jeune retraité et futur Hall of Famer Dwyane Wade, qui voit en lui le Defensive Player of the Year.

« Écoutez, je sais que cette récompense est habituellement donnée à un big man. Mais cette année, nous devons revenir à la période Gary Payton, Michael Jordan, où les guards obtenaient le titre de défenseur de l’année. » Dwyane Wade

Smart a connu, à l’issue du dernier exercice, sa première sélection parmi la 1st All-Defensive Team. Et on ne peut pas dire qu’il ait baissé de pied puisqu’il est l’un des principaux artisans de la défense de fer des Celtics, avec seulement 106.6 points encaissés par match (2e de la ligue). Après le match contre Brooklyn hier, D-Wade déclarait :

« Ce que Marcus Smart a fait, je veux dire, vous avez vu ce qu’il a fait ce soir quand il s’est retrouvé face à Jarret Allen au cercle ? Il n’a peur de rien. Ce n’est pas seulement les contres, mais toute son activité. Le fait de plonger au sol pour récupérer les ballons, ces switchs sur le pivot qu’il fait. Il mérite plus de crédit. » Dwyane Wade

Si le bulldog des Celtics réalise une magnifique saison de ce côté du terrain, il a aussi un apport en attaque encore plus important que les saisons précédentes. Il tourne cette saison à 12.9 points, 4.9 passes, 3.7 rebonds et 1.7 interception. Nous verrons à la fin de la saison si les propos de Dwyane Wade ont été entendus.

Via Taylor Snow