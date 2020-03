Record en carrière mais défaite pour Cameron Johnson : « C’est le genre de boulot que j’ai à faire, donc c’est frustrant »

Avec la blessure de Kelly Oubre Jr, le rôle de l’ancien Tar Heel Cameron Johnson, a pris de l’importe. Il n’a d’ailleurs pas tardé à se mettre en évidence puisqu’il a signé hier soir son record en carrière avec 21 points à 5/13 derrière l’arc. Mais le Sun n’est pas du genre à s’attarder sur ce record, pointant davantage ses tirs ratés derrière la ligne. Sa bonne prestation n’a, en effet, pas empêché la défaite des siens face à Toronto, 123-114.

« Ils ont quitté ma main, et j’aurais pu parier ma maison qu’ils rentreraient. Ceux-là sont vraiment frustrants parce que c’est genre : ‘Qu’est-ce que j’aurais pu faire de plus ?’ C’est le genre de boulot que j’ai à faire, donc c’est vraiment frustrant ». Cameron Johnson

Pour autant, le rookie n’essaie pas de faire du « Kelly Oubre Jr », ou de reprendre le rôle qu’avait l’ancien Wizard dans l’équipe.

« Ce n’est pas une sorte de remplacement. Je sais juste qu’il y a plus de minutes disponibles à l’aile. Je vais apporter plus. Kelly apporte beaucoup de choses au groupe, qui sont difficiles à reproduire. Je n’essaie pas de reproduire ça. J’essaye juste d’élever mon niveau de jeu, et d’apporter encore plus. » Cameron Johnson