Mike Malone : « Nous n’irons nulle part si ça continue comme ça »

Parfois, il y a des défaites difficiles à expliquer. La défaite des Nuggets sur leur parquet contre les Warriors est l’une d’elles. Battu 116-100 par la « pire » équipe de la NBA, le coach de Denver, Mike Malone a mis en avant l’absence totale de défense pour expliquer cette contre performance.

Avant la rencontre, Mike Malone était d’ailleurs revenu sur les 59 points encaissés en transition dans le dernier match contre les Raptors.

Mais les Nuggets n’ont pas tellement rectifié le tir hier soir, puisqu’ils ont commis 16 pertes de balles. De quoi agacer le coach et évidemment les joueurs, Mason Plumlee en tête.

Pour le vétéran Will Barton, ces problèmes ne se régleront pas en un claquement de doigts, mais à force de travail et d’efforts de toute l’équipe.

« C’est un long processus. Ça va prendre plus qu’un match, qu’un entrainement pour résoudre ça complètement. Juste parce que nous en parlons ne veut pas dire que cela va changer en un match. Nous devons continuer d’apprendre. Nous devons aussi continuer à croire en ce que nous sommes, où nous essayons d’aller et continuer de nous y atteler. » Will Barton