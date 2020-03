Les Nuggets sombrent à la maison face aux Warriors !

Voilà une défaite que l’on n’attendait pas, et surtout de cette manière. Seconds à l’Ouest, les Nuggets s’inclinent chez eux face à la pire équipe NBA, les Warriors, sur le score de 116-100 alors que ces derniers ont compté 15 points de retard en 3ème quart. Avec cette 20ème défaite de la saison, ils se font dépasser par les Clippers et sont désormais 3ème à l’Ouest.

Pour les Warriors c’est seulement la 14ème victoire de la saison. Les Californiens ont été menés par un excellent duo Andrew Wiggins (22 points à 9/16 dont 2/6 à 3-pts, 5 rebonds et 10 passes) et Eric Paschall (22 points à 8/13 dont 2/4 à 3-pts, 5 rebonds et 5 passes). Mais 4 autres joueurs inscrivent au moins 14 points : 16 pour Marquese Chriss, 15 pour Jordan Poole et Mychal Mulder et 14 pour Dragan Bender. L’équipe shoote à 51.2% dont un 18/41 de loin et surtout gagne le dernier quart sur le score de 34-19. En face Denver balance un terrible 3/20 à 3-pts et leurs 19 rebonds offensifs n’ont pas suffi. Nikola Jokic compile 16 points à 7/15, 13 rebonds et 7 passes alors que Paul Millsap et Will Barton en ajoutent 18 chacun. Jamal Murray shoote à 3/14 dont 0/6 à 3-pts.

Denver a démarré doucement mené 8-0 mais peut à peu ils sont revenus dans le match et ont pris les commandes en fin de première mi-temps à la faveur d’un 18-4 pour virer en tête à la pause 58-49. C’est sans surprise que l’écart a continué d’augmenter pour atteindre 15 points en 3ème acte. En tête 77-65 avec 5’08 à jouer dans le 2ème, les locaux ont tout à coup sombré. Ce trou noir s’est transformé en un terrible 43-15 des Warriors à cheval sur les deux quart. Jordan Poole a notamment inscrit un tir à 3-pts en fin de 3ème acte pour donner l’avantage aux siens, qui ont ensuite déroulé dans le sillage de Paschall avec un 9-0 qui a porté l’écart à plus de 10 points à l’entame du money time. Denver ne s’en est jamais remis.