Igor Kokoskov sur De’Aaron Fox : « Il est le visage de la franchise »

Les Kings continuent leur marche en avant. Hier soir, les hommes de Luke Walton ont décroché leur cinquième victoire en six matchs face à Washington, 133-126. Après avoir vu fondre un écart de 28 points, Sacramento s’est fait peur, mais à su assurer l’essentiel, grâce notamment à la très bonne performance de De’Aaron Fox, auteur de 31 points en 31 minutes. Un rôle de leader que la franchise et le coaching staff souhaite lui donner depuis quelque temps déjà.

« Nous ne devrions pas oublier ; De’Aaron Fox c’est le chef de la bande et un super jeune joueur, déclare l’assistant coach des Kings Igor Kokoskov. Ce genre de match lui permet de développer son leadership au sein de l’équipe. Nous oublions tous l’âge qu’il a. Personne ne naît avec de l’expérience. Il a un talent incroyable. C’est l’un des meneurs les plus talentueux du monde. C’est le visage de la franchise, et nous mettons beaucoup de choses sur ses épaules. »