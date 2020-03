Julius Randle sur Leon Rose : « Qui de mieux pour mener la danse que lui ? »

Hier matin, le désormais nouveau président des Knicks Leon Rose était présent au shootaround de l’équipe. L’occasion pour le nouvel homme fort de Big Apple de se présenter aux joueurs et de parler du futur de la franchise. Il aurait apparemment fait bonne impression à l’effectif, comme en témoigne l’ailier, Kevin Knox.

« Il va faire tout son possible pour améliorer l’équipe. En tant que joueur, c’est ce que vous voulez entendre. Il est là pour nous rendre meilleurs et rendre l’équipe meilleure. Nous avons connu beaucoup de hauts et de bas cette saison, avec des changements de coachs, de présidents, des tragédies familiales. Évidemment, nous sommes fatigués de perdre. Je pense qu’il va dans la bonne direction. » Kevin Knox