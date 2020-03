Kelly Oubre Jr. est passé sur le billard

Victime d’une rupture du ménisque du genou droit, Kelly Oubre Jr. a eu une second opinion et a finalement décidé de se faire opérer. L’opération a eu lieu hier via arthroscopie et s’est bien déroulée. Les Suns annoncent qu’il sera réévalué dans 4 semaines, ce qui veut dire que sa saison n’est peut-être pas encore terminée mais son retour sera au mieux très très tardif.

C’est un coup dur puisque les Suns sont à la lutte pour tenter d’aller en playoffs et l’ailier réalise sa meilleure saison avec 18.7 points à 45.2% dont 35.2% à 3-pts, 6.4 rbond,s 1.5 passe et 1.3 interception en 34.5 minutes sur 56 matchs.

Kelly underwent a successful arthroscopic surgery to address a torn meniscus in his right knee. He will be re-evaluated in four weeks.

Wishing you a #GodSpeed recovery, @KELLYOUBREJR 💜🖤 pic.twitter.com/UV81RVlJ1W

— Phoenix Suns (@Suns) March 4, 2020