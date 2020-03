Le meilleur du « Warriors basketball » mais sans All-Stars ! Steve Kerr : « C’était beau à voir »

Au meilleur de leur match remporté 116-100 à Denver mardi soir, les Warriors avaient des airs de l’équipe qu’ils étaient encore il y a encore quelques mois. Circulation de balle, pluie de 3-points… Mais sans les stars.

« C’était beau à voir. Ces gars ont tellement progressé, c’est super de voir leurs efforts récompensés. » Steve Kerr

Menés de jusqu’à 15 points dans le 3ème quart-temps, Golden State a jeté un froid au Pepsi Center sur un tir signé Jordan Poole (15 points, 6 passes) face à la grande carcasse de Mason Plumlee pour passer devant, 82-81 à la fin de la période. Sa célébration ? Un shimmy, comme Stephen Curry. Le 4ème quart a été un sens unique avec un 34-19 en faveur de Golden State, contre une équipe qui occupait la 2ème place de la conférence Ouest avant la rencontre (les Clippers ont pris leur place).

Sans un seul All-Star (Draymond Green n’a pas joué en raison d’une douleur au genou) et avec 9 joueurs seulement dont Chasson Randle et Mychal Mulder (15 points à 5/11) et Dragan Bender (14 points, 5 rebonds) sous contrats de 10 jours, l’équipe a terminé le match avec 31 passes décisives et 18 tirs à 3-points sur 41 tentatives.

« J’aimerais beaucoup lui donner un autre contrat de 10 jours. Nous allons voir ça. Il a montré sur ces 10 jours que si vous lui donnez une chance de jouer il peut gagner en confiance et faire beaucoup de bonnes choses sur le terrain. Il nous a aidés à gagner deux matchs cette saison, et nous n’en avons pas gagné beaucoup. » Steve Kerr

Eric Paschall a fini à 22 points et 5 passes,Andrew Wiggins 22 points et 10 passes,Marquese Chriss 16 points et 5 rebonds. Déjà vainqueurs des Suns après avoir remonté 18 points de retard il y a 3 jours, les Warriors restent derniers de la conférence Ouest avec leur 14 victoires (les Wolves sont devant avec 18 succès). Mais savent qu’ils récupéreront bientôt Stephen Curry. Puis Klay Thompson la saison prochaine.

« Les gens qui regardent les matchs voient qu’on joue dur. Le retour de Steph va être vraiment positif pour notre équipe. » Marquese Chriss « C’est facile d’imaginer combien ça peut être fun d’avoir Steph et Klay dans le périmètre avec Andrew balle en main. » Steve Kerr

